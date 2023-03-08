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Парламент Румынии одобрил декларацию об осуждении российского вторжения в Украину

Фото: парламент Румынии одобрил декларацию в поддержку Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Парламент Румынии на совместном заседании двух палат принял декларацию в поддержку Украины. Документ осуждает российское вторжение и агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

Румынские парламентарии приняли декларацию к годовщине вторжения РФ в Украину, призвали Кремль прекратить агрессию против Украины и вывести оккупационные войска.

Парламент подчеркнул, что все попытки РФ изменить границы Украины силой, начиная с 2014 года, являются нарушением Устава ООН, международного права, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Румыния также требует от России прекратить ядерные угрозы в сторону Украины и других государств, а также вымышленные обвинения в якобы применении Украиной биологического оружия.

Кроме того, румынские парламентарии призвали ЕС и НАТО усилить санкции против России.

"Санкции также должны быть направлены на тех, кто напрямую ответственен за преступления, совершенные в Украине: президента Владимира Путина и весь его режим", - говорится в декларации.

Парламент утвердил поддержку Румынией Украины, а также обязался помогать после войны. Румыния подчеркнула, что будет поддерживать вступление Украины в ЕС, а также европейскую интеграцию Молдовы и Грузии.

Напомним, недавно МИД Румынии вызвал посла России из-за скандала с центром культуры и науки в Бухаресте, который продвигает пропагандистские нарративы.

Также отметим, что ранее Румыния предложила Европейскому союзу ввести дополнительные санкции против РФ.

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