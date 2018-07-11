Парламент присудил премии ВР молодым ученым в области научно-технических разработок за 2017 год

Размер премии составляет 20 тысяч гривен

Народные депутаты поддержали за основу и в целом в первом чтении проект постановления №8419 "О присуждении премии Верховной рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 депутатов парламента.

В пояснительной записке отмечается, что с 2008 года присуждаются 20 премий парламента талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок в размере 20 тысяч гривен каждая. Указано, что на соискание премии за 2017 год было выдвинуто 55 работ.

Документом поручено Аппарату ВР изготовить, оформить и вручить дипломы, нагрудные знаки и соответствующую денежную часть лауреатам премии Рады, талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год.

"На реализацию мероприятий потребуется 400 тыс. гривен, предусмотренных государственным бюджетом Украины на 2018 год", - указано в пояснительной записке.

Напомним, парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №8418 "О назначении в 2018 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых", за проект после нескольких неудачных попыток проголосовали 232 нардепа.