Парламент присудил премии ВР молодым ученым в области научно-технических разработок за 2017 год

Новости Политика 11.07.2018 - 12:31
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Размер премии составляет 20 тысяч гривен

Народные депутаты поддержали за основу и в целом в первом чтении проект постановления №8419 "О присуждении премии Верховной рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 229 депутатов парламента.

В пояснительной записке отмечается, что с 2008 года присуждаются 20 премий парламента талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок в размере 20 тысяч гривен каждая. Указано, что на соискание премии за 2017 год было выдвинуто 55 работ.

Документом поручено Аппарату ВР изготовить, оформить и вручить дипломы, нагрудные знаки и соответствующую денежную часть лауреатам премии Рады, талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок за 2017 год.

"На реализацию мероприятий потребуется 400 тыс. гривен, предусмотренных государственным бюджетом Украины на 2018 год", - указано в пояснительной записке.

Напомним, парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №8418 "О назначении в 2018 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых", за проект после нескольких неудачных попыток проголосовали 232 нардепа.

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Темы: Заседание Рады    Теги:  Верховная Рада,  премия,  ученые  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС