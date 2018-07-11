Нардепы назначили именные стипендии Рады для самых талантливых молодых ученых

Размер стипендии составляет две тысячи гривен

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №8418 "О назначении в 2018 году именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 232 нардепа. Подчеркнем, что нардепы рассматривали этот проект постановления по полной процедуре.

"Назначить в 2018 году 30 именных стипендий Верховной рады Украины для самых талантливых молодых ученых в размере 2 тыс. гривен ежемесячно каждая", - говорится в тексте постановления.

Документом поручается Аппарату ВР обеспечить согласно этому постановлению выплату именных стипендий парламента для самых талантливых молодых ученых, начиная с 1 января 2018 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что на реализацию мероприятий проекта нужно 720 тысяч гривен, которые предусмотрены государственным бюджетом Украины на 2018 год.

Напомним, в апреле нардепы не поддержали проект постановления №7418 об увеличении размера именных стипендий Верховной рады Украины. За принятие документа проголосовали лишь 190 нардепов, после чего спикер ВР Андрей Парубий провел голосование за возвращение к рассмотрению проекта постановления. Однако это решение поддержал только 181 нардеп.