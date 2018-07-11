Парламент присудив премії ВР молодим ученим у галузі науково-технічних розробок за 2017 рік

Розмір премії становить 20 тисяч гривень

Народні депутати підтримала за основу та в цілому у першому читанні проект постанови №8419 "Про присудження премії Верховної ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 229 депутатів парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що з 2008 року присуджуються 20 премій парламенту найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у розмірі 20 тисяч гривень кожна. Вказано, що на здобуття премії за 2017 рік було висунуто 55 робіт.

Документом доручено Апарату ВР виготовити, оформити та вручити дипломи, нагрудні знаки та відповідну грошову частину лауреатам премії Ради, найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

"На реалізацію заходів потрібно 400 тис. гривень, які передбачені державним бюджетом України на 2018 рік", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, парламент підтримав за основу та в цілому проект постанови №8418 "Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної ради України для найталановитіших молодих вчених", за проект після кількох невдалих спроб проголосували 232 нардепа.