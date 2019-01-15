Парламент присудив премії Ради найталановитішим молодим ученим у 2018

Фото: парламент (РБК-Україна, Анастасія Світлевська)

На премії Рада направить 400 тисяч гривень

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №9410 "Про присудження премії Верховної ради найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2018 рік". За документ після ряду невдалих спроб проголосували 237 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, нардепи схвалили присудження 20 премій парламенту найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за минулий рік.

"На реалізацію заходів потрібно 400 тис. гривень, які передбачені державним бюджетом України на 2019 рік відповідно до постанови Верховної ради "Про премію Верховної ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок", - сказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, в середині грудня минулого року Рада присудила 28 педагогам щорічну премію парламенту.

РБК-Україна також писало, що нардепи в минулому році підтримали проект постанови №9171 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про встановлення іменних стипендій Верховної ради студентам вищих навчальних закладів" щодо збільшення розміру іменних стипендій. Зокрема, проектом встановлюються іменні стипендії парламенту на рівні 2130 - 2720 гривень на місяць.