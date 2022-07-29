Парламент поддержал сокращение расходов на покупку газа "Нафтогазом", - Тимошенко

"Батькивщина" предотвратила хищение бюджетных средств со стороны НАК "Нафтогаз Украины", а также инициировала расследование причин неудовлетворительного состояния энергетической сферы и установления виновных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии Юлию Тимошенко в Facebook.
"После почти двух месяцев упорной борьбы нам удалось не допустить узаконивания коррупционной схемы вывода "Нафтогазом" из бюджета колоссальной суммы - 264 млрд гривен",- подчеркнула парламентарий.
Так, Рада поддержала решения, согласно которым:
Тимошенко отметила, что ВСК возглавит Алексей Кучеренко.
"Чья профессиональность в вопросах ЖКХ ни у кого не вызывает сомнений. Как только члены комиссии проанализируют деятельность главных энергетических монополий, мы сможем наработать план выхода из кризисной ситуации", - подытожила она.