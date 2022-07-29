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Парламент поддержал сокращение расходов на покупку газа "Нафтогазом", - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

"Батькивщина" предотвратила хищение бюджетных средств со стороны НАК "Нафтогаз Украины", а также инициировала расследование причин неудовлетворительного состояния энергетической сферы и установления виновных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии Юлию Тимошенко в Facebook.

"После почти двух месяцев упорной борьбы нам удалось не допустить узаконивания коррупционной схемы вывода "Нафтогазом" из бюджета колоссальной суммы - 264 млрд гривен",- подчеркнула парламентарий.

Так, Рада поддержала решения, согласно которым:

  • введен мораторий на повышение тарифов для населения и цен для теплокоммунэнерго на все время военного положения и 6 месяцев после его завершения;
  • сокращены на 63 миллиарда гривен (то есть на 20%) расходы на покупку газа;
  • санкционирован аудит НАК "Нафтогаз" и его дочерних компаний;
  • обязано правительство предоставить данные по балансу топлива;
  • создана специальная комиссия, которая выяснит причины и установит виновных в нынешнем коллапсе энергетической сферы.

Тимошенко отметила, что ВСК возглавит Алексей Кучеренко.

"Чья профессиональность в вопросах ЖКХ ни у кого не вызывает сомнений. Как только члены комиссии проанализируют деятельность главных энергетических монополий, мы сможем наработать план выхода из кризисной ситуации", - подытожила она.

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ПарламентТимошенкоНафтогаз Украины