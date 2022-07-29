Парламент підтримав скорочення відатків на купівлю газу "Нафтогазом", - Тимошенко

"Батьківщина" запобігла розкраданню бюджетних коштів з боку НАК "Нафтогаз України", а також ініціювала розслідування причин незадовільного стану енергетичної сфери та встановлення винних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко у Facebook.
"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 млрд гривень", - наголосила парламентар.
Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:
Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.
"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.