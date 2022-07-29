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Парламент підтримав скорочення відатків на купівлю газу "Нафтогазом", - Тимошенко

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

"Батьківщина" запобігла розкраданню бюджетних коштів з боку НАК "Нафтогаз України", а також ініціювала розслідування причин незадовільного стану енергетичної сфери та встановлення винних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії Юлію Тимошенко у Facebook.

"Після майже двох місяців наполегливої боротьби нам таки вдалося не допустити узаконення корупційної схеми виведення "Нафтогазом" із бюджету колосальної суми - 264 млрд гривень", - наголосила парламентар.

Так, Рада підтримала рішення, згідно з якими:

  • запроваджено мораторій на підвищення тарифів для населення і цін для теплокомуненерго на весь час воєнного стану та 6 місяців після його завершення;
  • скорочено на 63 мільярди гривень (тобто на 20%) видатки на купівлю газу;
  • санкціоновано аудит НАК "Нафтогаз" та його дочірніх компаній;
  • зобов’язано уряд надати дані щодо балансу палива;
  • створено спеціальну комісію, яка з’ясує причини та встановить винних у нинішньому колапсі енергетичної сфери.

Тимошенко зазначила, що ТСК очолить Олексій Кучеренко.

"Чия фаховість у питаннях ЖКГ ні у кого не викликає сумнівів. Щойно члени комісії проаналізують діяльність головних енергетичних монополій, ми зможемо напрацювати план виходу з кризової ситуації", - підсумувала вона.

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ПарламентТимошенкоНафтогаз України