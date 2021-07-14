Парламент поддержал обновление Высшего совета правосудия: когда и как оно заработает

Как отметил он, принятый сегодня парламентом законопроект №5068 об обновлении ВСП - часть судебной реформы, цель которой - создание честного суда, который обеспечит установление справедливости и вернет доверие граждан Украины и иностранных инвесторов к судебной системе.

"Кроме того, мы должны помнить, что принятие этого закона необходимо для продолжения сотрудничества с МВФ. Фонд настаивает на независимости и добродетели судебных органов и это ложится в логику нашей судебной реформы. Мы сможем наконец усовершенствовать порядок избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия, чтобы они соответствовали критериям профессиональной этики и добродетели. Конечно, это повысит уровень доверия в обществе к судебной власти в целом", - напомнил он.

По прогнозам главы комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, обновленный Высший совет правосудия может заработать в течение года.

"Одноразовая проверка действующих членов ВСП должна быть завершена в течение 6 месяцев и это рекомендации Венецианской комиссии. Комиссия также рекомендовала, чтобы каждый человек, который проходит оценивание или является участником конкурсных процедур, имеет право на судебное обжалование (срок до 3 месяцев). И еще 3 месяца дается на принятие решения. То есть максимально на это уйдет не больше года", - пояснил он.

Вполне понятно, что Этический совет не сможет проверить сразу всех членов ВСП, потому совет является государственным органом и должен работать в нормальном режиме и иметь кворум.

Напомним, что закон предусматривает создание независимого органа - по этике совета. Она будет оценивать на добродетель и профессиональную компетентность всех кандидатов. Кстати, в законопроекте предусмотрели критерии, что такое добродетель, чтобы предоставить правовые определенности при оценке критериев.

Как рассказал Андрей Костин, Этический совет считается полномочным в случае утверждения в его составе не менее 4 членов. ВСП дает заключение о соответствии каждого кандидата критериям профессиональной этики и добродетели, а также список кандидатов, рекомендованных для избрания на должность члена ВСП.

Первый состав Этического совета формируется из 3 человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и 3 лиц, предложенных международными организациями в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Также первый состав совета будет работать не 3 года, а 6, что вполне соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.

По принятию решений Этическим советом, то для этого требуется большинство голосов от присутствующих членов при условии, что оно поддержано двумя голосами членов Этического совета, предложенных международными организациями.

"В случае одинакового количества голосов "за" и "против" проводится повторное голосование. При одинаковом количестве голосов "за" и "против" при повторном голосовании, голоса членов Этического совета, из которых по крайней мере двое предложенные международными организациями, являются решающими", - добавил глава комитета.