Парламент підтримав оновлення Вищої ради правосуддя: коли і як воно запрацює

Як зауважив він, ухвалений сьогодні парламентом законопроект №5068 про оновлення ВРП - частина судової реформи, мета якої – створення чесного суду, який забезпечить встановлення справедливості та поверне довіру громадян України та іноземних інвесторів до судової системи.

"Окрім того, ми маємо пам’ятати, що ухвалення цього закону потрібне для продовження співпраці з МВФ. Фонд наполягає на незалежності та доброчесності судових органів і це лягає в логіку нашої судової реформи. Ми зможемо нарешті вдосконалити порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя, щоб вони відповідали критеріям професійної етики та доброчесності. Ясна річ, це підвищить рівень довіри в суспільстві до судової влади загалом", - нагадав він.

За прогнозами голови комітету з питань правової політики Андрія Костіна, оновлена Вища рада правосуддя може запрацювати впродовж року.

"Одноразова перевірка чинних членів ВРП має бути завершена протягом 6 місяців і це є рекомендацією Венеційської комісії. Комісія також рекомендувала, що кожна людина, яка проходить оцінювання або є учасником конкурсних процедур, має право на судове оскарження (термін до 3 місяців). І ще 3 місяці дається на прийняття рішення. Тобто максимально на це піде не більше року", - пояснив він.

Цілком зрозуміло, що етична рада не зможе перевірити одразу всіх членів ВРП, бо рада є державним органом і має працювати в нормальному режимі та мати кворум.

Нагадаємо, що закон передбачає створення незалежного органу – Етичної ради. Вона оцінюватиме на доброчесність та професійну компетентність усіх кандидатів. До речі, у законопроекті передбачили критерії, що таке доброчесність, щоб надати правові визначеності при оцінці критеріїв.

Як розповів Андрій Костін, Етична рада вважається повноважною у разі затвердження у її складі не менше 4 членів. ВРП надає висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена ВРП.

Перший склад Етичної ради формується з 3 осіб із числа суддів або суддів у відставці, запропонованих Радою суддів України, та 3 осіб, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями, відповідно до міжнародних або міждержавних угод. Також перший склад ради працюватиме не 3 роки, а 6, що цілком відповідає рекомендаціям Венеційської комісії.

Щодо ухвалення рішень Етичною радою, то для цього потрібна більшість голосів від присутніх членів за умови, що воно підтримано двома голосами членів Етичної ради, запропонованих міжнародними та іноземними організаціями.

"У разі однакової кількості голосів "за" і "проти" проводиться повторне голосування. За однакової кількості голосів "за" і "проти" під час повторного голосування, голоси членів Етичної ради, з яких принаймні двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними", - додав голова комітету.