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Отбор в ВККС: Украина максимально учтет предложение Венецианки по международным экспертам

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Украина, Пятница 25 июня 2021 15:26
Отбор в ВККС: Украина максимально учтет предложение Венецианки по международным экспертам Фото: замглавы фракции СН Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во время судебной реформы Украина максимально учтет предложение Венецианской комиссии по поводу участия международных экспертов в отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей. По его словам, это единственный способ придать этому процессу общественное доверие.

Об этом сообщает пресс-служба партии СН.

"Это единственный способ придать этому процессу доверия со стороны общества и хоть как-то лучше, чем до этого, гарантировать доброчестность тех, кто будет проверять доброчестность судей", - отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что членов ВККС не могут избирать и проверять на добродетель только судьи - у общества будут возникать подозрения касательно круговой поруки в судейском корпусе.

"Модель с привлечением международных экспертов, предложенная Венецианской комиссией - уникальна. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что настолько мы дошли до края, что нам говорят: только так. Хорошо - потому что она позволит оперативно эту реформу реализовать", - пояснил Корниенко.

Напомним, Верховной раде рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий ВККС по отбору судей.

Как писало РБК-Украина, в марте прошлого года анонсировалось, что фракция "Слуга народа" готовит проект для разблокирования работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Летом 2020-го страны "Большой семерки" заявили, что готовы выдвинуть международных экспертов для создания независимой ВККС в рамках судебной реформы.

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Венецианская комиссия ВККС Александр Корниенко
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