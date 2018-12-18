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Парламент планирует реформировать систему военкоматов

Новости » Политика    18.12.2018 - 12:53
Парламент планирует реформировать систему военкоматов
Фото: военкомат (УНИАН)

На базе военкоматов будут созданы территориальные центры комплектования и соцподдержки

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении законопроект №9285 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов. За закон после нескольких неудачных попыток проголосовали 238 парламентариев, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что проект был разработан в соответствии со статьей 9 закона "Об обороне Украины", а также требований указа президента от 6 июня 2016 года №240 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О стратегическом оборонном бюллетне Украины" о создании на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки, с целью обеспечения правового регулирования деятельности таких центров.

"Развитие Вооруженных сил Украины по западным стандартам и реформирование системы мобилизации и мобилизационной подготовки на основе базовых европейских подходов предусматривают реформирование и обеспечение эффективного функционирования местных органов военного управления, которыми являются военные комиссариаты", - говорится в пояснительной записке.

В связи с созданием новой организационно-штатной структуры военных комиссариатов предлагается внести соответствующие изменения путем замены названий военных комиссариатов на областные, территориальные (местные) центры комплектования и социальной поддержки в ряд законодательных актов.

Напомним, парламент 18 декабря поддержал за основу в первом чтении правительственный законопроект №8370 о внесении изменений в некоторые законы Украины о военных стандартах в соответствии со стандартами НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2018 года заместитель начальника управления сотрудничества с НАТО правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Сергей Вербицкий подчеркивал, что Украина не сможет достичь всех стандартов НАТО до 2020 года.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины военкоматВерховная Рада
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