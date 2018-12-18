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Парламент планує реформувати систему військкоматів

Новини » Політика    18.12.2018 - 12:53
Парламент планує реформувати систему військкоматів
Фото: військкомат (УНІАН)

На базі військкоматів будуть створені територіальні центри комплектування та соцпідтримки

Народні депутати підтримали за основу у першому читанні законопроект №9285 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку зі створенням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів. За закон після кількох невдалих спроб проголосували 238 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці вказано, що проект було розроблено відповідно до статті 9 закону "Про оборону України", а також вимог указу президента від 6 червня 2016 року №240 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України" щодо створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з метою забезпечення правового регулюванням діяльності таких центрів.

"Розвиток Збройних сил України за західними стандартами та реформування системи мобілізації і мобілізаційної підготовки на основі базових європейських підходів передбачають реформування та забезпечення ефективного функціонування місцевих органів військового управління, якими є військові комісаріати", - сказано у пояснювальній записці.

У зв’язку зі створенням нової організаційно-штатної структури військових комісаріатів пропонується внести відповідні зміни шляхом заміни назв військових комісаріатів на обласні, територіальні (місцеві) центри комплектування та соціальної підтримки до ряду законодавчих актів.

Нагадаємо, парламент 18 грудня підтримав за основу в першому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2018 року заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький наголошував, що Україна не зможе досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.

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Теми: Засідання Ради
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