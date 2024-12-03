Парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану

Воєнний стан у Південній Кореї

Нагадаємо, сьогодні, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йол оголосив "надзвичайний воєнний стан" у країні. Він звинуватив опозицію у контролюванні парламенту й паралізуванні роботи уряду антидержавною діяльністю.

Під час телевізійного брифінгу президент назвав введення воєнного стану критично важливим для захисту конституційного ладу країни.

Пізніше у Південній Кореї військове командування оголосило про заборону будь-якої політичної діяльності, включаючи протести.

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