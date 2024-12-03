Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

За отмену военного положения проголосовали 190 депутатов. В парламенте Южной Кореи их 300.

В аппарате спикера Национальной ассамблеи (корейского парламента) заявили: "После принятия резолюции об отмене военного положения объявление военного положения недействительно".

Следует отметить, что согласно законодательству Южной Кореи, если парламент большинством голосов требует отмены военного положения, президент обязан его отменить.

Однако после введения в стране военного положения военное командование объявило о запрете любой политической деятельности, в том числе и парламента.

Таким образом за решение об отмене военного положения нельзя было голосовать, ведь парламенту было запрещено работать.