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Парламент схвалив закон про запобігання політичній корупції

Новини » Політика     19.12.2019 - 19:29
Парламент схвалив закон про запобігання політичній корупції
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

За документ у другому читанні проголосували 319 народних депутатів

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2336 "Про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За нього проголосували 319 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

зокрема, документом передбачається заміна "паперової" фінансової звітності партій електронною звітністю. Після створення і запуску НАПК електронної системи звітності уповноважені представники партій зможуть заповнювати фінансові звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру онлайн безпосередньо на сайті НАПК.

Також скасовується обов'язковість заповнення і подання банки донорами партій заяв про відповідність здійснюваних внесків на підтримку партій встановленим вимогам щодо розміру та джерел відповідних внесків.

В законі прописана можливість здійснення внесків на підтримку партій через платіжні системи, в тому числі онлайн, за умови, що такі системи дозволять чітко ідентифікувати донора і призначення здійснюваного платежу.
Документ також пропонує виключити із закону "Про політичні партії в Україні" положення, згідно з яким забороняється здійснення внесків на підтримку партій особами, які мають непогашений податковий борг - незалежно від розміру такого боргу, а також положення чинного закону, за яким здійснення внесків забороняється юридичними особами, бенефіціарами яких є народні депутати та депутати місцевих рад

Нагадаємо, 5 грудня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2336 "Про внесення змін у деякі закони України щодо запобігання та протидії політичній корупції". За документ проголосували 305 парламентаріїв.

Крім того, 25 листопада Комітет ВР з питань антикорупційної політики рекомендував парламенту ухвалити закон №2336 про запобігання політичній корупції.

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