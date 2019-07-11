Парламент одобрил закон об ответственности за педофилию

Верховная рада приняла в целом законопроект №6449 об ответственности за педофилию. Об этом заявил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе внеочередного заседания парламента нардепы рассмотрели проект закона №6449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего или малолетнего и лица, не достигшего половой зрелости".

"247 голосов. Закон приняли", - заявил Парубий.

Докладчиком по законопроекту был народный депутат Олег Ляшко.

Глава комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что комитет рекомендовал Раде принять законопроект.

"Учитывая увеличение совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. В частности, совершение сексуального насилия в отношении детей, комитет поддержал идею введения реестра лиц, совершающих половые преступления. Комитет принял решение рекомендовать ВРУ принять законопроект за основу и в целом как закон", - заявил Кожемякин.

Новость дополняется