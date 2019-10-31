Парламент одобрил закон об анбандлинге

Законопроект принят во втором чтении
Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", передает корреспондент РБК-Украина.
За закон проголосовал 341 парламентарий.
Документ разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа, электрической энергии и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, оператора системы передачи по протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В законе определяется, что оператором газотранспортной системы, находящейся в государственной собственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.
При этом запрещается:
"Решение об участии в операторе газотранспортной системы других лиц, чем государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству, может быть принято исключительно Верховной радой Украины исключительно на основе актов законодательства Энергетического Сообщества в сфере энергетики", - говорится в тексте документа.
Напомним, 18 октября Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", проект закона поддержали 286 нардепов.
Как писало РБК-Украина ранее, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предупреждал о последствиях срыва анбандлинга. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.
Отметим также, 24 октября управление корпоративными правами АТ "Магистральные газопроводы Украины" было передано от Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины к Министерству финансов Украины. Таким образом, Украина сделала еще один шаг в направлении анбандлинга ГТС.