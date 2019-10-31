Парламент схвалив закон про анбандлінг

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу", передає кореспондент РБК-Україна.

За закон проголосував 341 парламентарій.

Документ розроблений з метою забезпечення виконання зобов'язань України по відділенню діяльності з транспортування природного газу, електричної енергії і забезпечення діяльності оператора газотранспортної системи, оператора системи передачі по протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства, і з урахуванням відповідних положень Угоди про асоціацію України з ЄС.

Суть закону

У законі визначається, що оператором газотранспортної системи, що перебуває в державній власності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб’єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава чи суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

При цьому забороняється:

приватизація оператора ГТС та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження акцій та часток у статутному капіталі оператора ГТС або суб’єкта господарювання, який володіє корпоративними правами такого оператора газотранспортної системи, а також підприємств, установ, організацій, утворених внаслідок їх реорганізації, крім випадків, коли таке відчуження здійснюється на користь суб’єкта господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі;

приватизація основних фондів, що є об’єктами держвласності та використовуються оператором газотранспортної системи у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, та вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження таких основних фондів;

передача основних фондів, що є об’єктами держвласності та використовуються оператором ГТС у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, а також підприємствами, установами, організаціями, утвореними внаслідок його реорганізації, у концесію, оренду, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб крім випадків, коли така передача здійснюється уповноваженому суб’єкту управління об’єктами державної власності або суб’єкту господарювання, власником корпоративних прав якого є виключно держава чи суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

"Рішення щодо участі у операторі газотранспортної системи інших осіб, ніж держава або суб’єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі, може бути ухвалене виключно Верховною радою України виключно з урахуванням актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики", - сказано у тексті документу.

Нагадаємо, 18 жовтня Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу", проект закону підтримали 286 нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв попереджав про наслідки зриву анбандлінгу. За його словами, якщо Україна не виконає норм Третього енергопакету ЄС, Росія може використовувати це як привід і не підписати довгостроковий контракт на транзит газу в Європу.

Відзначимо також, 24 жовтня управління корпоративними правами АТ "Магістральні газопроводи України" було передане від Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України до Міністерства фінансів України. Таким чином, Україна зробила ще один крок в напрямку анбандлінгу ГТС.