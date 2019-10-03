Парламент одобрил планирование законопроектных работ

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о планировании и системности в законотворческой деятельности Верховной рады", передает корреспондент РБК-Украина.

Законопроект поддержали 244 парламентария.

Предусматривается ввести планирование законопроектных работ. Согласно закону, по представлению спикера Верховной рады, с учетом предложений комитетов, парламент утверждает план законопроектных работ ВР, который включает перечень вопросов, требующих законодательного урегулирования; ориентировочные сроки и лиц, ответственных за разработку законопроекта; информацию о приоритетности внесения и рассмотрения законопроектов.

План законопроектных работ Рады должен учитываться при формировании и внесении изменений в повестку дня сессии парламента.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 13 сентября Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №1042-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины относительно планирования и системности в законотворческой деятельности Верховной рады". Документ тогда поддержали 248 народных депутатов.

Напомним, Верховная рада планирует ограничить количество депутатских запросов. Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".