Парламент схвалив планування законопроектних робіт

Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про планування та системності у законотворчій діяльності Верховної ради", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 244 парламентарія.

Передбачається ввести планування законопроектних робіт. Згідно із законом, за поданням спікера Верховної ради, з урахуванням пропозицій комітетів, парламент затверджує план законопроектних робіт ВР, який включає перелік питань, що потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки й осіб, відповідальних за розробку законопроекту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроектів

План законопроектних робіт Ради повинен враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії парламенту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 вересня Верховна рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо планування та системності у законотворчій діяльності Верховної ради". Документ тоді підтримали 248 народних депутатів.

Нагадаємо, Верховна рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 "Про внесення змін у деякі закони України про внесення депутатських запитів".