Парламент Нідерландів визнав геноцидом депортацію кримських татар
Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала клопотання, в якому депортація кримських татар у 1944 році Радянським Союзом визнається геноцидом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Нідерландів.
У клопотанні депутата Палати представників Нідерландів Дерка Бойсвіка зазначається, що "різні країни визнали масове виселення кримських татар у 1944 році Радянським Союзом геноцидом".
Там також наголошується, що з моменту окупації Криму у 2014 році багато кримських татар були безпідставно ув'язнені, зазнали тортур або зникли безвісти, чим "Росія, найімовірніше, продовжила політику геноциду кримських татар".
"Палата представників "висловлює свою позицію щодо визнання масової депортації кримських татар у 1944 році за сучасними стандартами геноцидом та засуджує її", а також просить уряд визначити, чи можна визнати геноцид кримських татар", - йдеться у клопотанні.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення нижньої палати парламенту Нідерландів, назвавши його "потужним жестом солідарності з кримськотатарським народом, який досі зазнає переслідувань".
"Я дякую Нідерландам за те, що вони стали сьомою країною за межами України, яка визнала цей злочин геноцидом, і закликаю всі інші країни зробити те саме. Це правильний крок", - написав він у соцмережі Х.
Нагадаємо, у травні 2024 року Верховна Рада України закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду.
Вже сім країн визнали геноцидом депортацію кримських татар.
Зокрема, у липні минулого року Сейм Польщі ухвалив постанову про вшанування пам'яті жертв геноциду кримських татар у 1944 році, яких депортувала з Криму радянська влада.
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