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Парламент Нидерландов признал геноцидом депортацию крымских татар

Нидерланды, Четверг 19 июня 2025 22:18
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Парламент Нидерландов признал геноцидом депортацию крымских татар Фото: парламент Нидерландов признал геноцидом депортацию крымских татар (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала ходатайство, в котором депортация крымских татар в 1944 году Советским Союзом признается геноцидом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Нидерландов.

В ходатайстве депутата Палаты представителей Нидерландов Дерка Бойсвика отмечается, что "разные страны признали массовое выселение крымских татар в 1944 году Советским Союзом геноцидом".

Там также отмечается, что с момента оккупации Крыма в 2014 году многие крымские татары были безосновательно заключены в тюрьму, подверглись пыткам или пропали без вести, чем "Россия, скорее всего, продолжила политику геноцида крымских татар".

"Палата представителей "выражает свою позицию относительно признания массовой депортации крымских татар в 1944 году по современным стандартам геноцидом и осуждает ее", а также просит правительство определить, можно ли признать геноцид крымских татар", - говорится в ходатайстве.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал решение нижней палаты парламента Нидерландов, назвав его "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который до сих пор подвергается преследованиям".

"Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, которая признала это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильный шаг", - написал он в соцсети Х.

Напомним, в мае 2024 года Верховная Рада Украины призвала мир признать депортацию крымских татар в 1944 году актом геноцида.

Уже семь стран признали геноцидом депортацию крымских татар.

В частности, в июле прошлого года Сейм Польши принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар в 1944 году, которых депортировала из Крыма советская власть.

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