Потужний сигнал. Зеленський пояснив, навіщо запускати створення спецтрибуналу для РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на виступ президента України Володимира Зеленського у Конституційній раді Франції в Парижі.

"Коли ми створимо спецтрибунал щодо російської агресії, вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто планував та наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі, - сказав він. - У світі, де війна неминуче карається, а винні притягуються до відповідальності. Що право діє і панує завжди закон, а людяність гарантовано захищена".

За словами президента, необхідно створити спецтрибунал саме для захисту та гарантій миру у світі.

"Право може гарантувати мир та справедливість. Може гарантувати для всіх. Але, якщо ми створимо необхідний інститут", - додав Зеленський.