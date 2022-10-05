ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Потужний сигнал. Зеленський пояснив, навіщо запускати створення спецтрибуналу для РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 05 жовтня 2022 10:30
Потужний сигнал. Зеленський пояснив, навіщо запускати створення спецтрибуналу для РФ Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Створення спецтрибуналу проти Росії стане потужним сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на виступ президента України Володимира Зеленського у Конституційній раді Франції в Парижі.

"Коли ми створимо спецтрибунал щодо російської агресії, вже сам факт підготовки обвинувальних актів і видача ордерів на арешт тих, хто планував та наказав розпочати цю агресію, буде найпотужнішим сигналом усім іншим потенційним агресорам у світі, - сказав він. - У світі, де війна неминуче карається, а винні притягуються до відповідальності. Що право діє і панує завжди закон, а людяність гарантовано захищена".

За словами президента, необхідно створити спецтрибунал саме для захисту та гарантій миру у світі.

"Право може гарантувати мир та справедливість. Може гарантувати для всіх. Але, якщо ми створимо необхідний інститут", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, наприкінці вересня послам тридцяти держав було представлено проект зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

Детальніше про ідею спецтрибуналу для Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати