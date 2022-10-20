Парламент Нидерландов поддержал создание трибунала для "верхушки" РФ в Гааге

Парламент Нидерландов поддержал резолюцию с призывом создания в Гааге международного трибунала для российских военных и политических лидеров за начало войны России против Украины.

Об этом заявил депутат от партии D66 Серд Сердсма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – заявил Сердсма.

Представители парламента предлагают правительству своей страны активно изучать на уровне Европейского Союза и Организации Объединенных Наций возможность создания такого органа.

Соответствующее предложение о создании трибунала против РФ ранее поддержала Палата представителей нидерландского парламента.

В партии D66 считают, что Гаага могла бы стать логичным месторасположением такого органа в будущем. Ведь именно там работает Международный криминальный суд, а также успешно действовали другие трибуналы.