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Парламент Нидерландов поддержал создание трибунала для "верхушки" РФ в Гааге

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Амстердам, Четверг 20 октября 2022 17:56
Парламент Нидерландов поддержал создание трибунала для "верхушки" РФ в Гааге Фото: Нидерланды поддержали создание трибунала против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Парламент Нидерландов поддержал резолюцию с призывом создания в Гааге международного трибунала для российских военных и политических лидеров за начало войны России против Украины.

Об этом заявил депутат от партии D66 Серд Сердсма, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Большинство парламента Нидерландов выступает за создание специального трибунала для рассмотрения дела агрессии России против Украины. Мы можем и должны привлечь Путина к ответственности", – заявил Сердсма.

Представители парламента предлагают правительству своей страны активно изучать на уровне Европейского Союза и Организации Объединенных Наций возможность создания такого органа.

Соответствующее предложение о создании трибунала против РФ ранее поддержала Палата представителей нидерландского парламента.

В партии D66 считают, что Гаага могла бы стать логичным месторасположением такого органа в будущем. Ведь именно там работает Международный криминальный суд, а также успешно действовали другие трибуналы.

Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал по расследованию преступлений агрессии России против Украины.

Напомним, недавно Верховная рада приняла обращение к международным организациям и партнерам, в котором призвала создать спецтрибунал для России.

Кроме того президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что спецтрибунал для РФ станет мощным сигналом для других агрессоров.

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