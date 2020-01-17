ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Комитет Рады рекомендовал назначить нового вице-премьер-министра

Новости » Политика     17.01.2020 - 10:14
Комитет Рады рекомендовал назначить нового вице-премьер-министра
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com / Денис Шмыгаль)

Комитет рекомендовал Дениса Шмыгаля

Парламентский Комитет рекомендовал Раде назначить главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром, вместо Алены Бабак. Об этом решении объявил председатель комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко, передает корреспондент РБК-Украина.

За это решение проголосовали 22 члена профильного комитета.

"Рекомендовать Верховной Раде назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины - министром развития общин и территорий Украины. Поручить народным депутатам Украины, членам комитета разработать и внести на рассмотрение ВРУ проект постановления о назначении", - заявил Клочко.

Отметим, Парламентский Комитет по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины и поддержать ее отставку.

Также добавим, что сегодня Гончарук написал заявление об отставке, которое уже передали президенту Владимиру Зеленскому. Премьер написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

Ранее РБК-Украина в материале "Премьер под ударом: кто и почему хочет уволить Гончарука" сообщало, в команде Зеленского утверждали, что ближайшие ротации в правительстве запланированы на конец февраля. Именно тогда Кабмин будет отчитываться за полгода своей работы.

Рада сегодня рассмотрит сокращение народных депутатов Рада рассмотрит законопроект о рынке древесины
Новости Украины Премьер-министрВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь