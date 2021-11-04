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Парламент назначил нового руководителя Аппарата ВРУ: кто получил кресло

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 14:20
Парламент назначил нового руководителя Аппарата ВРУ: кто получил кресло Фото: руководитель аппарата ВРУ Вячеслав Искусственный (facebook.com/radaprogram)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 ноября парламент назначил нового руководителя Аппарата Верховной Рады. Им стал Вячеслав Штучный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов, против - 0, а воздержались - 18.

Парламент назначил нового руководителя Аппарата ВРУ: кто получил кресло

Отметим, что Вячеслав Штучный уже работал на этом посту. Его уволили после 9 месяцев работы в связи с поданным им заявлением.

Кроме того, Штучный занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны.

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