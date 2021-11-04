Парламент назначил нового руководителя Аппарата ВРУ: кто получил кресло
Фото: руководитель аппарата ВРУ Вячеслав Искусственный (facebook.com/radaprogram)
Сегодня, 4 ноября парламент назначил нового руководителя Аппарата Верховной Рады. Им стал Вячеслав Штучный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов, против - 0, а воздержались - 18.
Отметим, что Вячеслав Штучный уже работал на этом посту. Его уволили после 9 месяцев работы в связи с поданным им заявлением.
Кроме того, Штучный занимал должность первого заместителя начальника Управления государственной охраны.