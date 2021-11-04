Парламент призначив нового керівника апарату ВРУ: хто отримав крісло
Фото: керівник апарату ВРУ В’ячеслав Штучний (facebook.com/radaprogram)
Сьогодні, 4 листопада парламент призначив нового керівника Апарату Верховної Ради. Ним став В’ячеслав Штучний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.
За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів, проти - 0, а утримались - 18.
Зазначимо, що В'ячеслав Штучний вже працював на цій посаді. Його звільнили після 9 місяців роботи у зв'язку з поданою ним заявою.
Крім того, Штучний обіймав посаду першого заступника начальника Управління державної охорони.