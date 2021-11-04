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Парламент призначив нового керівника апарату ВРУ: хто отримав крісло

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 14:20
Парламент призначив нового керівника апарату ВРУ: хто отримав крісло Фото: керівник апарату ВРУ В’ячеслав Штучний (facebook.com/radaprogram)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 листопада парламент призначив нового керівника Апарату Верховної Ради. Ним став В’ячеслав Штучний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання.

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів, проти - 0, а утримались - 18.

Парламент призначив нового керівника апарату ВРУ: хто отримав крісло

Зазначимо, що В'ячеслав Штучний вже працював на цій посаді. Його звільнили після 9 місяців роботи у зв'язку з поданою ним заявою.

Крім того, Штучний обіймав посаду першого заступника начальника Управління державної охорони.

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