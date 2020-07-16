Рада уволила главу Аппарата парламента

Фото: Вячеслав Штучный (nrcu.gov.ua)

Штучного уволили после 9 месяцев работы на этой должности

Верховная рада Украины уволила Вячеслава Штучного с должности руководителя парламентского Аппарата парламента. Решение поддержали 307 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На парламентском заседании 16 июля нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3850. Штучного уволили в связи с поданным им заявлением. В ней он указал причину - назначение на должность в другой государственный орган.

Аппарат является внутренним вспомогательным органом Верховной рады. В него входят должностные, служебные лица и технический персонал, который занимается организационным, правовым, социально-бытовым, аналитическим и другими видами обеспечения деятельности парламента, структурных подразделений и народных депутатов.

Напомним, Вячеслав Штучный возглавил Аппарат Верховной рады в сентябре 2019 года, до этого он был первым замначальника Управления государственной охраны (УГО).

Отметим, на сегодняшнем заседании Рады голосовались и другие кадровые вопросы, в частности, новым главой Национального банка Украины назначили Кирилла Шевченко, который возглавлял "Укргазбанк".