Парламент призначив нового члена Нацради

Фото: Максим Онопрієнко (youtube.com Телеканал TV5)

Призначення підтримали 233 депутати Ради

Верховна рада України призначила нового члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає кореспондент РБК-Україна. За призначення Максима Онопрієнка проголосували 233 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході рейтингового голосування найбільше голосів набрала кандидатура Максима Онопрієнка. Після цього глава парламенту поставив на голосування питання його призначення членом Нацради.

Нагадаємо, 4 травня на той момент президент України Петро Порошенко звільнив главу Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко в листі повідомив, що подав у відставку.

Він зазначив, що однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Строк повноважень Артеменко мав закінчитися у липні 2019 року.

Після цього Порошенко призначив Володимира Горковенко членом Нацради.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді вдосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.