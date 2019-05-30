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Парламент призначив нового члена Нацради

Новини » Політика    30.05.2019 - 11:28
Парламент призначив нового члена Нацради
Фото: Максим Онопрієнко (youtube.com Телеканал TV5)

Призначення підтримали 233 депутати Ради

Верховна рада України призначила нового члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, передає кореспондент РБК-Україна. За призначення Максима Онопрієнка проголосували 233 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході рейтингового голосування найбільше голосів набрала кандидатура Максима Онопрієнка. Після цього глава парламенту поставив на голосування питання його призначення членом Нацради.

Нагадаємо, 4 травня на той момент президент України Петро Порошенко звільнив главу Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка. Це сталося після того, як Артеменко в листі повідомив, що подав у відставку.

Він зазначив, що однією з причин звільнення є запрошення на іншу роботу. Строк повноважень Артеменко мав закінчитися у липні 2019 року.

Після цього Порошенко призначив Володимира Горковенко членом Нацради.

Як писало РБК-Україна, комітет ВР з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує Верховній раді вдосконалити процедуру відбору кандидатур на посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

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Теми: Засідання Ради
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