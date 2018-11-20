ВР провалила направлення у КСУ закону про перейменування Дніпропетровської області

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Дніпропетровську область пропонують перейменувати у Січеславську

Верховна рада України 20 листопада провалила направлення Конституційний суд України законопроекту №8329 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області), передає кореспондент РБК-Україна.

Проект постанови №8329/П про включення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ підтримала недостатня кількість нардепів у ході чотирьох голосувань.

"У частині другій статті 133 Конституції України слово "Дніпропетровська" замінити словом "Січеславська". Справжній закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування", - сказано в тексті документа.

Як писало РБК-Україна, у липні комітет ВР з питань правової політики і правосуддя підтримав законопроекти № 8329 і 8380 про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також раніше дані проекти законів підтримав комітет ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, спікер ВР Андрій Парубій у жовтні зазначав, що проекти не виносять на розгляд парламенту, оскільки у них немає достатньої кількості голосів депутатів ВР.

Зазначимо також, що громадська рада при Дніпровській міськраді підтримала ініціативу перейменування області на Січеславську.