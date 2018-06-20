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Парламент Македонії ратифікував угоду про перейменування країни

НовиниПолітика    20.06.2018 - 16:49
Ілюстративне фото (facebook.com_dnevnik)
Ілюстративне фото (facebook.com_dnevnik)

"За" проголосували 69 членів парламенту

Парламент Македонії ратифікував договір з Грецією про перейменування країни. Про це повідомляє Radio.Liberty.

"За" угоду з Грецією на пленарному засіданні сьогодні, 20 червня, проголосували 69 членів парламенту.

Відзначимо, мінімальна необхідна кількість голосів парламентаріїв для ратифікації - 61 голос.

Перед голосуванням прем'єр-міністр Зоран Заєв заявив, що угоду представляє достойне та прийнятне рішення для обох сторін.

Угода, підписана міністрами закордонних справ двох країн 17 червня, завершує 27-річну суперечку між Афінами і Скоп'є і дає можливість Македонії почати переговори про членство в Європейському союзі і НАТО.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що уряд Македонії ухвалив законопроект про ратифікацію угоди про перейменування країни.

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Теги публікації: Македония, Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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