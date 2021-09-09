Парламент легализовал виртуальные активы: в "Слуге народа" рассказали, что это даст

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление соавтора, председателя подкомитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных Алексея Жмерецкого.

Теперь владельцы криптовалюты и других виртуальных активов смогут защитить свое состояние, легально обменять и задекларировать их. Появится рынок посреднических услуг для оплаты товаров криптоактивами, их хранения и обмена.

По его словам, сейчас в Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн, который находится в тени. Ни с одной операции с виртуальными активами налоги в Украине не платятся.

Законопроект формирует правовое поле для работы на рынке виртуальных активов, определяет их правовой статус и классификацию, типы бизнес услуг в этой области, регуляторов, государственные реестры, санкции за нарушение законодательства и другие важные юридические детали.

"Какие результаты принесет принятия законопроекта? Это развитие инновационного сектора экономики в целом, привлечение инвестиций и развитие инноваций в Украине. Деньги придут в криптопроекты и в виде собственно криптовалют. Рынок виртуальных активов будет детенизирован, обменники начнут работать легально, а международные криптобиржи получат возможность регистрировать филиалы в Украине. Украинцы и компании - официально начнут работать с виртуальными активами, получать доходы и платить налоги. А это, в свою очередь, дополнительные поступления в бюджет", - объясняет Жмеренецкий.

Кроме того, поставщики услуг в этой области будут иметь государственную регистрацию, информация о них будет содержаться в едином государственном реестре, появится возможность мониторить добродетель игроков.

Банки получат возможность открывать счета для криптокомпаний. А украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

Депутаты прогнозируют, что благодаря легализации виртуальных активов улучшится декларирование доходов и собственности в виртуальных активах, государство сможет защищать граждан от мошенничества и коррупции.

Заместитель председателя Комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев добавляет, что законопроект разрабатывался совместно с Минцифрой и ключевыми стейкхолдерами. Он учитывает передовой мировой опыт и адаптирует рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по финансовому мониторингу рынка виртуальных активов.

"Это существенный шаг к урегулированию рынка виртуальных активов, который приблизит нас к прозрачному взаимодействию между продавцами и покупателями, биржами, государством. Потому что до сегодняшнего дня даже люди, которые имеют криптоактивы, не защищены, они находятся вне правового поля. Теперь мы надеемся на достаточно большой приток инвестиций из-за рубежа в наш украинский бизнес. И этот миллиард гривен обращения криптоактивов, который до сегодняшнего дня был вне правового поля, сможет быть умножен в десятки раз", - подчеркнул Егор Чернев.