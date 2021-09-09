Парламент легалізував віртуальні активи: у "Слузі народу" розповіли, що це дасть

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву співавтора, голови підкомітету ВРУ з питань антикорупційної політики у сфері цифрових інновацій та публічних даних Олексія Жмерецького.

Тепер власники криптовалют та інших віртуальних активів зможуть захистити свої статки, легально обміняти та задекларувати їх. З’явиться ринок посередницьких послуг для оплати товарів криптоактивами, їхнього зберігання та обміну.

За його словами, наразі в Україні щоденний обіг віртуальних активів складає 1 млрд грн, який перебуває в тіні. З жодної операції з віртуальними активами податки в Україні не сплачуються.

Законопроєкт формує правове поле для роботи на ринку віртуальних активів, визначає їхній правовий статус і класифікацію, типи бізнесових послуг в цій галузі, регуляторів, державні реєстри, санкції за порушення законодавства та інші важливі юридичні деталі.

"Які результати принесе ухвалення законопроєкту? Це розвиток інноваційного сектору економіки загалом, залучення інвестицій і розвиток інновацій в Україні. Гроші прийдуть в криптопроєкти та у вигляді власне криптовалют. Ринок віртуальних активів буде детінізовано, обмінники запрацюють легально, а міжнародні криптобіржі отримають змогу реєструвати філії в Україні. Українці та компанії – офіційно працювати з віртуальними активами, отримувати доходи та сплачувати податки. А це, у свою чергу, додаткові надходження до бюджету", - пояснює Жмеренецький.



Крім того, постачальники послуг в галузі матимуть державну реєстрацію, інформація про них міститиметься у єдиному державному реєстрі, з’явиться можливість моніторити доброчесність гравців.

Банки отримають можливість відкривати рахунки для криптокомпаній. А українці зможуть задекларувати свої доходи у віртуальних активах.

Депутати прогнозують, що завдяки легалізації віртуальних активів покращиться декларування доходів та власності у віртуальних активах, держава зможе захищати громадян від шахрайства та корупції.



Заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації Єгор Чернєв додає, що законопроєкт розроблявся спільно з Мінцифрою та ключовими стейкхолдерами. Він враховує передовий світовий досвід і адаптує рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) щодо фінансового моніторингу ринку віртуальних активів.

"Це суттєвий крок до врегулювання ринку віртуальних активів, який наблизить нас до прозорої взаємодії між продавцями і покупцями, біржами, державою. Тому що до сьогоднішнього дня навіть люди, які мають криптоактиви, не захищені, вони перебувають поза правовим полем. Тепер ми сподіваємося на досить великий притік інвестицій з-за кордону до нашого українського бізнесу. І цей мільярд гривень обігу криптоактивів, який до сьогодні був поза правовим полем, зможе бути помножений в десятки разів", - наголосив Єгор Чернєв.

Під час брифінгу заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков зазначив, що тепер Україна матиме одну з найпрогресивніших у світі правових систем роботи з віртуальними активами.

"Легалізація віртуальних активів сприятиме активній реєстрації криптокомпаній в Україні. Зокрема, ухвалення профільного законодавства стимулюватиме залучення на український ринок іноземних бірж, що стане потужним стимулом для подальшого розвитку криптосфери в Україні. Банки відкриватимуть для них рахунки та проводитимуть операції з новим класом активів. Впевнений, що суспільство, бізнес та держава всебічно виграють від легалізації нового сектору економіки", - сказав Олександр Борняков.