В СН рассказали о проблемах с налоговым законопроектом

В "Слуге народа" рассказали о проблемах с налоговым законопроектом. В нем прописано повышение ренты на добычу железной руды, отсюда и его медийное название - "антиахметовский".

Об этом говорится в материале " Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью ".

Несмотря на дискуссионность этой нормы, формула расчета ренты ко второму чтению пересматриваться не будет, уточнила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что также большой бизнес не очень устраивает налогообложение, предусмотренное для производителей курятины и строительной отрасли.

"Идет дискуссия вокруг налога на поставленный доход, это касается налогообложения дохода от земель, которые обрабатываются "в черную". Есть дискуссии об администрировании налога, но в этом вопросе мы очень продвинулись в течение августа и будем в комитете предлагать исключить некоторые нормы этого законопроекта", - рассказал РБК-Украина глава профильного комитета.

К налоговому документу (5600) внесли почти 11,5 тысяч поправок. Если рассматривать в зале каждую из них по отдельности - это значит заблокировать работу Рады на полгода, отметила Кравчук.

Поэтому профильный комитет предложит парламенту пойти по сокращенной процедуре.