Парламент Латвії проголосував за вихід з конвенції, що захищає жінок

Мова йде про Стамбульську конвенцію, створену Радою Європи та підписану десятками держав-членів. Договір визначає насильство щодо жінок як порушення прав людини та охоплює різні форми гендерно зумовленого насильства.

Опоненти конвенції у Латвії стверджують, що документ вводить поняття гендеру як соціального конструкта, що виходить за межі біологічної статі. Вони вважають, що національного законодавства достатньо для боротьби з домашнім та гендерним насильством.

Однією з ключових сил, що ініціювали вихід, став «Союз зелених та фермерів», який розірвав коаліційну дисципліну та приєднався до опозиції. У результаті за вихід з конвенції проголосували 56 із 100 депутатів.

"Це жодним чином не вплине на боротьбу з домашнім насильством. Захист від нього існував у латвійському законодавстві ще до Стамбульської конвенції», – зазначив Гунарс Гутріс, член парламенту від Союзу зелених та фермерів.

Попередні події демонструють суспільну напругу: за повідомленням громадського мовника LSM, у середу близько 5000 людей протестували проти виходу з договору у центрі Риги. Прем’єр-міністр Евіка Сіліна звернулася до протестувальників, висловивши підтримку продовженню дії конвенції.

"Це буде нищівним ударом по позиціях Латвії в Європейському Союзі, а також на міжнародному рівні», – заявив Андріс Суваєв, голова парламентської групи Прогресивних партій.

Стамбульська конвенція була підписана у 2011 році у Стамбулі та набула чинності у 2014 році після ратифікації більшості країн ЄС. Латвія ратифікувала договір у 2023 році і тепер може стати другою країною, яка офіційно вийде з нього після Туреччини, яка зазнала критики з боку Єврокомісії після виходу у 2021 році.

Подібні спроби виходу з конвенції були також у Польщі у 2020 році та в Чеській Республіці минулого року, проте там політичні зміни відтермінували або заблокували процеси виходу.