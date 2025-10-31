Парламент Латвии проголосовал за выход из конвенции, защищающей женщин

Речь идет о Стамбульской конвенции, созданной Советом Европы и подписанной десятками государств-членов. Договор определяет насилие в отношении женщин как нарушение прав человека и охватывает различные формы гендерно обусловленного насилия.

Оппоненты конвенции в Латвии утверждают, что документ вводит понятие гендера как социального конструкта, выходящего за пределы биологического пола. Они считают, что национального законодательства достаточно для борьбы с домашним и гендерным насилием.

Одной из ключевых сил, инициировавших выход, стал "Союз зеленых и фермеров", который разорвал коалиционную дисциплину и присоединился к оппозиции. В результате за выход из конвенции проголосовали 56 из 100 депутатов.

"Это никоим образом не повлияет на борьбу с домашним насилием. Защита от него существовала в латвийском законодательстве еще до Стамбульской конвенции", - отметил Гунарс Гутрис, член парламента от Союза зеленых и фермеров.

Предыдущие события демонстрируют общественное напряжение: по сообщению общественного вещателя LSM, в среду около 5000 человек протестовали против выхода из договора в центре Риги. Премьер-министр Эвика Силина обратилась к протестующим, выразив поддержку продолжению действия конвенции.

"Это будет сокрушительным ударом по позициям Латвии в Европейском Союзе, а также на международном уровне", - заявил Андрис Суваев, председатель парламентской группы Прогрессивных партий.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году в Стамбуле и вступила в силу в 2014 году после ратификации большинства стран ЕС. Латвия ратифицировала договор в 2023 году и теперь может стать второй страной, которая официально выйдет из него после Турции, которая подверглась критике со стороны Еврокомиссии после выхода в 2021 году.

Подобные попытки выхода из конвенции были также в Польше в 2020 году и в Чешской Республике в прошлом году, однако там политические изменения отсрочили или заблокировали процессы выхода.