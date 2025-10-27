У Латвії викрили групу агентів Росії, які готували підпали
У Латвії планують розпочати кримінальне переслідування стосовно чотирьох осіб, яких підозрюють у роботі на Росію. Зокрема, вони займалися підпалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Розслідування Служби держбезпеки засвідчило, що з ініціативи російських спецслужб було сформовано групу для вчинення особливо тяжких злочинів проти Латвійської держави. Учасники групи займалися плануванням, організацією та проведенням протиправних дій проти різних об'єктів у Латвії, включно з підпалами.
Навесні цього року СДБ затримала трьох із причетних, четвертий уже перебував у в'язниці за інший злочин.
Докази показують, що підозрювані організували навмисний підпал об'єкта приватної компанії восени 2023 року, пов'язаного з оборонним проєктом. На початку 2024 року вони готувалися підпалити вантажівку з українськими номерами на об'єкті критичної інфраструктури, проводили розвідку та відеофіксацію території.
Крім того, підозрювані обстежували інші потенційні цілі, фіксували їх на фото і відео та надсилали матеріали організаторам у Росії.
СДБ вжила заходів для запобігання подальшим злочинним діям. Двох латвійських громадян звинувачують у сприянні Росії та умисному заподіянні шкоди чужому майну. Третій - у підбурюванні та пошуку виконавців завдань, четвертий - у доправленні виконавців до місця злочину і сприянні їхній втечі.
У Литві затримали групу агентів РФ
Нагадаємо, у вересні Прокуратура і Бюро кримінальної поліції Литви викрили російських агентів, яких підозрюють у плануванні щонайменше чотирьох терактів у різних країнах Європи. Вибухові посилки відправляли через кур'єрські компанії DPD і DHL, серії нападів сталися 20, 21 і 22 липня 2024 року, причому четверта партія не спрацювала через технічну несправність.
Слідство встановило, що саморобні потужні вибухові та легкозаймисті заряди приводилися в дію електронними таймерами і були заховані в масажних подушках. Додаткові легкозаймисті суміші ховали в тюбиках із гігієнічними та косметичними засобами.
Для посилення ефекту використовували терміт - промисловий/військовий матеріал із надзвичайно високою температурою горіння, що забезпечувало потужний вибухозапальний ефект.