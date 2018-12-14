Парламент Косово схвалив створення армії

Фото: парламент Косово (evropaelire.org)

Законопроект підтримали всі 107 депутатів Асамблеї Косово

Депутати Асамблеї Косово проголосували у другому читанні за законопроект про створення армії Косово. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Gazeta Express.

Повідомляється, що підтримали законопроект 107 депутатів. Він був прийнятий в понеділок за рекомендаціями комітету з внутрішніх справ.

Зазначимо, сербські представники Асамблеї категорично проти формування армії.

Раніше глави МЗС НАТО під час дискусії щодо прагнення країн Західних Балкан приєднатися до НАТО визнали "несвоєчасною" ініціативу Косово по створенню армії.

Також прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич попередила, що формування армії Косово може спровокувати інтервенцію Сербії.

Нагадаємо, Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним попросив його про допомогу через ситуацію з Косово.