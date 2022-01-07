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Парламент Киргизии со второй попытки одобрил отправку военных в Казахстан

Автор: Илона Свиридова

Парламент Киргизии со второй попытки одобрил отправку военных в Казахстан в рамках "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане. Накануне заседание парламента не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

Сообщается, что парламент поддержал решение президента Садыра Жапарова направить военных в составе миссии ОДКБ в Казахстан. Заседание парламента прошло за закрытыми дверями.

Как сообщил депутат Дастан Бекешев, решение было одобрено со второй попытки. Отметим, предполагается, что Киргизия направит в Казахстан около 150 военнослужащих.

Напомним, сегодня парламент Таджикистана тоже разрешил использовать войска для участия в "миротворческой" миссии ОДКБ.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстан уже прибыли военные из России и Беларуси, они будут задействованы в охране критических объектов.

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КазахстанКиргизия