Белорусские десантники прибыли в Казахстан

Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан. Их доставили на пяти самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИР 24 .

Белорусских миротворцев в Казахстан доставили на самолетах Ил-76 для урегулирования ситуации. В составе - рота витебских бойцов-десантников. Все они - военнослужащие-контрактники.

"На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", - заявляет телеканал.