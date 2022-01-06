Белорусские десантники прибыли в Казахстан
Фото: белорусские миротворцы прибыли в Казахстан (t me ressentiment_channel)
Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан. Их доставили на пяти самолетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИР 24.
Белорусских миротворцев в Казахстан доставили на самолетах Ил-76 для урегулирования ситуации. В составе - рота витебских бойцов-десантников. Все они - военнослужащие-контрактники.
"На месте они окажут помощь в урегулировании ситуации", - заявляет телеканал.
Напомним, что Беларусь отправляет в Казахстан своих миротворцев. Об этот попросил президент Казахстана, чтоб подавить протесты.
Также сообщалось, что Россия отправила в Казахстан своих военных. Они воевали против Украины и оккупировали Крым.