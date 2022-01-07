RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану

Автор: Ілона Свиридова

Парламент Киргизії з другої спроби схвалив відправку військових до Казахстану в рамках "миротворчої" місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Казахстані. Напередодні засідання парламенту не відбулося через відсутність кворуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.kg.

Повідомляється, що парламент підтримав рішення президента Садира Жапарова направити військових у складі місії ОДКБ до Казахстану. Засідання парламенту пройшло за зачиненими дверима.

Як повідомив депутат Дастан Бекешев, рішення було схвалено з другої спроби. Зазначимо, передбачається, що Киргизія направить до Казахстану близько 150 військовослужбовців.

Нагадаємо, сьогодні парламент Таджикистану теж дозволив використовувати війська для участі в "миротворчій" місії ОДКБ.

Раніше повідомлялося про те, що до Казахстану вже прибули військові з Росії та Білорусі, вони будуть задіяні в охороні критичних об'єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КазахстанКиргизия