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Парламент Таджикистана разрешил направить войска в Казахстан

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Душанбе, Пятница 07 января 2022 09:22
Парламент Таджикистана разрешил направить войска в Казахстан Фото: таджикских военных направят в Казахстан (U.S. Department of Defense)
Автор: Сергей Новиков

Парламент Таджикистана разрешил использовать войска для операций за пределами страны. В частности, для участия в "миротворческой" миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на таджикское Национальное информационное агентство "Ховар".

Сообщается, что сегодня прошло совместное заседание обеих палат парламента Таджикистана, на котором рассматривался всего один вопрос.

"… дано согласие на использование Вооруженных сил Республики Таджикистан за пределами страны для выполнения международных обязательств Республики Таджикистан", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил готовность участвовать в миссии ОДКБ в Казахстане.

Напомним, ранее сообщалось, что Таджикистан направит около 200 военных для участия в этой миссии.

Еще вчера стало известно о прибытии в Казахстан российских и белорусских военных.

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