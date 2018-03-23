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Парламент Каталонии провалил избрание нового главы правительства

НовостиПолитика    23.03.2018 - 10:19
Фото: кандидат на пост главы Каталонии Жорди Туруль (facebook.com/jturullnegre)
Фото: кандидат на пост главы Каталонии Жорди Туруль (facebook.com/jturullnegre)

Следующее голосование за нового главу Каталонии состоится в субботу

Парламент Каталонии (Испании) в первом туре провалил избрание нового главы регионального правительства, кандидат от партии Junts per Catalunya Жорди Туруль не смог заручиться большинством голосов, передает El Mundo.

Сообщается, что Турулю для избрания новым главой Каталонии не хватило четырех голосов. Из сепаратистских сил местного парламента его не поддержала только левая партия CUP. Отметим, Туруль еще может стать премьером автономии во втором туре, который пройдет через два дня.

Также сообщается, что Верховный суд Испании может 23 марта объявить об аресте Туруля, что помешает ему присутствовать на голосовании в субботу. Если в течение ближайших двух месяцев нового премьера не изберут, парламент Каталонии будет расформирован и будут назначены новые выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованный кандидат на пост премьера Каталонии Жорди Санчес снял свою кандидатуру. До этого Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении его из тюрьмы.

 

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Теги: Каталония, Испания, выборы
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