Парламент Каталонії провалив обрання нового глави уряду

Наступне голосування щодо нового голови Каталонії відбудеться в суботу

Парламент Каталонії (Іспанія) у першому турі провалив обрання нового голови регіонального уряду, кандидат від партії Junts per Catalunya Жорді Туруль не зміг заручитися більшістю голосів, передає El Mundo.

Повідомляється, що Турулю для обрання новим головою Каталонії не вистачило чотирьох голосів. З сепаратистських сил місцевого парламенту його не підтримала тільки ліва партія CUP. Зазначимо, Туруль ще може стати прем'єром автономії у другому турі, який відбудеться через два дні.

Також повідомляється, що Верховний суд Іспанії може 23 березня оголосити про арешт Туруля, що завадить йому бути присутнім на голосуванні в суботу. Якщо протягом найближчих двох місяців нового прем'єра не оберуть, парламент Каталонії буде розформовано і будуть призначені нові вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заарештований кандидат на пост прем'єра Каталонії Жорді Санчес зняв свою кандидатуру. До цього Верховний суд Іспанії відхилив клопотання про звільнення його з в'язниці.