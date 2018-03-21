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Арестованный кандидат на пост премьера Каталонии снял свою кандидатуру

НовостиПолитика    21.03.2018 - 15:45
Фото: Жорди Санчес (facebook.com elpluralcom)
Фото: Жорди Санчес (facebook.com elpluralcom)

Согласование нового кандидата может состояться на следующей неделе

Находящийся под арестом по обвинению в мятеже кандидат на пост премьер-министра Каталонии Жорди Санчес снял свою кандидатуру. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, после заявления Санчеса, глава каталонского парламента Рожер Торрен заявил, что уже завтра начнет новый тур консультаций с лидерами парламентских групп, чтобы выдвинуть нового кандидата на пост главы правительства.

Торрен не уточнил, когда может состояться голосование за главу правительства, однако все указывает на то, что это произойдет на следующей неделе.

Напомним, ранее Верховный суд Испании отклонил ходатайство об освобождении из тюрьмы каталонского сепаратистского лидера Жорди Санчеса, кандидатуру которого выдвинули на должность главы правительства автономии.

В постановлении судья Верховного суда Пабло Ларлана заявил, что существует риск того, что Санчес снова совершит правонарушение, если его освободят.

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Теги: Каталония, правительство, Премьер-министр
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