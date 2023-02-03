Парламент Канады призвали признать Россию спонсором терроризма
Депутат от Консервативной партии Ларри Брок внес в парламент Канады петицию с требованием официально признать Россию страной-спонсором терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Канады.
“Учитывая, что Россия начала неспровоцированную войну против украинского народа, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что РФ и ее войска неоднократно проводили жестокие неизбирательные обстрелы гражданских объектов в Украине, в том числе детских садов, больниц и жилых домов, мы, граждане и жители Канады, призываем правительство немедленно и публично признать РФ государством-спонсором терроризма”, - говорится в тексте петиции.
Также автор инициативы напоминает, что нижняя палата канадского парламента еще в прошлом году признала, что действия России в Украине являются геноцидом.
Согласно законодательству Канады, после внесения петиции в сессионный зал, у властей есть 45 дней, чтобы подготовить на него письменный ответ.
Напомним, что ранее парламент Канады призвал правительство признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией.
Также ранее правительство Канады объявило, что предоставит Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 в ближайшие недели.
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