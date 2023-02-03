Парламент Канады призвали признать Россию спонсором терроризма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Канады.

“Учитывая, что Россия начала неспровоцированную войну против украинского народа, совершила многочисленные военные преступления против украинцев, учитывая, что РФ и ее войска неоднократно проводили жестокие неизбирательные обстрелы гражданских объектов в Украине, в том числе детских садов, больниц и жилых домов, мы, граждане и жители Канады, призываем правительство немедленно и публично признать РФ государством-спонсором терроризма”, - говорится в тексте петиции.

Также автор инициативы напоминает, что нижняя палата канадского парламента еще в прошлом году признала, что действия России в Украине являются геноцидом.

Согласно законодательству Канады, после внесения петиции в сессионный зал, у властей есть 45 дней, чтобы подготовить на него письменный ответ.