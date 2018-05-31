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Интервью

Парламент Испании начал обсуждение отставки правительства из-за коррупционного скандала

НовостиОбщество    31.05.2018 - 14:20
Фото: Мариано Рахой (flickr.com-eppofficial)
Фото: Мариано Рахой (flickr.com-eppofficial)

Голосование состоится в пятницу

Парламент Испании в четверг начал обсуждение отставки правительства премьер-министра Мариано Рахоя из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связаной с правящей "Народной партией". Об этом сообщает AFP.

Так, предложение проголосовать за отставку Рахоя внесла ведущая оппозиционная сила - Социалистическая партия. Но, сегодня состоятся только дебаты, голосовать депутаты будут в пятницу.

Как отмечается. для отставки правительства социалистам необходимо собрать 176 голосов в парламенте, когда они имеют 84 депутатов. Пока непонятно, удастся ли социалистам получить голоса партий Podemos и Ciudadanos, для того чтобы вотум недоверия получил поддержку парламента.

Сообщается, что социалисты пообещали в случае успешного голосования за отставку правительства провести выборы в течение нескольких месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что в Испании Партия социалистов инициировала вотум недоверия правительству Мариано Рахоя после вынесения приговоров по резонансному коррупционному делу.

Также добавим, что 24 мая 2018 года, испанский суд приговорил бизнесменов и бывших политиков к большим срокам заключения и штрафам за участие в схеме откатов за контракты, которые помогали финансировать правящую партию. Это дело стало одним из крупнейших коррупционных скандалов в современной истории Испании.

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Теги публикации: Испания, коррупция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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