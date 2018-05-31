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Інтерв'ю

Парламент Іспанії розпочав обговорення щодо відставки уряду через корупційний скандал

НовиниСуспільство    31.05.2018 - 14:20
Фото: Маріано Рахой (flickr.com-eppofficial)
Фото: Маріано Рахой (flickr.com-eppofficial)

Голосування відбудеться у п'ятницю

Парламент Іспанії в четвер розпочав обговорення щодо відставки уряду прем'єр-міністра Маріано Рахоя через рішення суду у гучній справі про масштабну корупцію, пов'язаній з правлячою "Народною партією". Про це повідомляє AFP.

Так, пропозицію проголосувати за відставку Рахоя внесла провідна опозиційна сила - Соціалістична партія. Натомість, сьогодні відбудуться лише дебати, голосувати депутати будуть у п'ятницю.

Як зазначається. для відставки уряду соціалістам необхідно зібрати 176 голосів у парламенті, тоді як вони мають 84 депутатів. Поки незрозуміло, чи вдасться соціалістам отримати голоси партій Podemos і Ciudadanos, для того щоб вотум недовіри отримав підтримку парламенту.

Повідомляється, що соціалісти пообіцяли у разі успішного голосування за відставку уряду провести вибори протягом декількох місяців.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Іспанії Партія соціалістів ініціювала вотум недовіри уряду Маріано Рахоя після винесення вироків у резонансній корупційній справі.

Також додамо, що 24 травня 2018 року, іспанський суд засудив бізнесменів і колишніх політиків до великих термінів ув'язнення і штрафів за участь у схемі відкатів за контракти, які допомагали фінансувати правлячу партію. Ця справа стала однією з найбільших корупційних скандалів в сучасній історії Іспанії.

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Теги публікації: Іспанія, коррупция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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