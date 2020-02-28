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Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса

Новости » В мире     28.02.2020 - 16:34
Парламент Ирана приостановил работу из-за коронавируса
Фото: парламент Ирана (en.parlian.ir)

Заседания парламента не будут проводиться до последующего уведомления

Парламент Ирана приостанавливает работу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRIB.

По словам представителя президиума законодательного органа Асадулла Аббаси, заседания парламента не будут проводиться до последующего уведомления.

"Из-за распространения коронавируса в стране президиумом было принято решение не проводить заседания парламента до последующего уведомления", - заявил он.

Напомним, ранее в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и вице-президент по делам женщин и семьи. Всего в Иране известно о 245 случаях заражения и 26 смертях от вируса.

Кроме того, от коронавируса умер бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосроушахи. 26 февраля он был госпитализирован в одну из больниц Тегерана. Во время прохождения анализов у него выявили коронавирус. На следующий день Хосроушахи умер.

Добавим, что в парламенте Ирана зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом среди депутатов. При этом отмечается, что тест на коронавирус сдали 30 депутатов.

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