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Парламент Ірану призупинив роботу через коронавірус

Новини » В світі     28.02.2020 - 16:34
Парламент Ірану призупинив роботу через коронавірус
Фото: парламент Ірану (en.parlian.ir)

Засідання парламенту не будуть проводитися до подальшого повідомлення

Парламент Ірану призупиняє роботу через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRIB.

За словами представника президії законодавчого органу Асадулла Аббасі, засідання парламенту не будуть проводитися до подальшого повідомлення.

"З-за поширення коронавіруса в країні президією було прийнято рішення не проводити засідання парламенту до подальшого повідомлення", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Ірані коронавірусом заразилися заступник міністра охорони здоров'я і віце-президент у справах жінок та сім'ї. Всього в Ірані відомо про 245 випадках зараження і 26 смертей від вірусу.

Крім того, від коронавіруса помер колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахи. 26 лютого він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана. Під час проходження аналізів у нього виявили коронавірус. На наступний день помер Хосроушахи.

Додамо, що в парламенті Ірану зафіксували чотири випадки зараження коронавірусом серед депутатів. При цьому наголошується, що тест на коронавірус здали 30 депутатів.

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